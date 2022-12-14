Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında flaş gelişme! Şimdi hesap zamanı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müfettişlerin rutin denetimleri sırasında ortaya çıkardığı rüşvet ağı sonrası hakkında gözaltı kararı verilen ve Kastamonu'da yakalanan eski başkan Hazinedar, sabah erken saatlerde polis ekiplerince İstanbul'a getirildi.Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hazinedar'ın ifade alma işlemlerinin başladığı öğrenildi.Beşiktaş Belediyesine yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap suçlarına yürütülen soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski başkanyardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Polis ekipleri, ortaya çıkan rüşvet ağı sonrası 6 ayrı soruşturma dosyası kapsamında şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi gözaltına almıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatılmıştı. Firari olarak aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hazinedar'ın, Tosya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüleceği öğrenilirken, yakalanma anına ait detaylar ortaya çıktı.Operasyonun en çarpıcı detaylarından birinin, işadamı Fevzi Öztürkmen'den bağış adı altında rüşvet alınması olduğu öne sürüldü. İddialara göre 14 Kasım'da Şişli Polis Merkezi'ne giderek şikâyet dilekçesi veren Öztürkmen, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ve Demokrat Parti'den belediye başkan adayı olan Hüseyin Avni Sipahi'nin kendisinden rüşvet aldığını söyledi. Öztürkmen, 2015'te Beşiktaş'ta bina satın aldığını, kentsel dönüşüm yapmak için belediyeye gittiğinde dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ile makamında görüştüğünü ve Sipahi'nin asfalt yatırımı bahanesiyle yardım adı altında 1 milyon 300 bin dolar aldığını, parayı da Ekrem Eray Arda'ya Akmerkez'deki ofisinde teslim ettiğini öne sürdü.