Bakan Yanık, şehit ailesini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık ile Vali Dr. Süleyman Elban, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç’ın ailesini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık ile Vali Elban, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın ailesini ziyaret etti. Şehidin Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan evine gerçekleştirilen ziyarette şehidin ailesiyle bir müddet sohbet eden Bakan Yanık şehidin ailesinin daima yanında olduklarını belirtti.