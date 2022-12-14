Bakan Soylu, sabah namazını Dergâh Camii'nde kıldı

Şanlıurfa'ya gelerek 'Kökünü Kurutma Operasyonu 3'ün startını veren Bakan Soylu, ardından Vali Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran katılımıyla sabah namazını Dergah Camii'nde vatandaşlarla birlikte kıldı.Bakan Soylu'ya Şanlıurfa GAP Havalimanı'na kadar Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere il protokolü eşlik etti.