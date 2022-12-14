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Bakan Nebati: Tarımsal destek bütçesi 54 milyar TL'ye çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hem çiftçimizi hem de esnaf ve sanatkarlarımızın daha önce de olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz şekilde desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Ekleme: 14.12.2022 - 16:14 Güncelleme: 14.12.2022 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati: Tarımsal destek bütçesi 54 milyar TL'ye çıkarıldıTBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 4. maddesi üzerindeki görüşmeler sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yapılan görüşmelerin ardından açıklamalar yaptı. Nebati, salgından etkilenen esnaf ve sanatkarların ilave finans yüküyle karşılaşmaması için 2021 yılından önce kullandırılan kredilere ilişkin oluşan ilave faiz yükünü karşıladıklarını ifade etti.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ YÜZDE 109 ARTTI

Nebati tarımsal destek ödemeleri ile alakalı açıklama yaptığı bölümü Twitter hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

2022 yılında tarımsal destek bütçesinin başlangıç ödeneği 25,8 milyar TL olup ek bütçe kapsamında 13,4 milyar TL ilave edilmiştir. 2023 yılı tarımsal destek başlangıç bütçesi ise 2022 yılı tarımsal destek başlangıç bütçesine göre %109 artırılarak 54 Milyar TL'ye çıkarılmıştır.
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