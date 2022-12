Bakan Bilgin'den flaş mesaj! Asgari ücret zammı ne kadar kaç lira olacak?

Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca kişinin aklında hep aynı soru var. Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2. toplantı öncesi yaptığı açıklamada 'Uzlaşma'ya dikkat çekti.Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında 2. toplantısı bitti. Komisyon 15 kişiden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişi komisyonu oluşturuyor. Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere ücretler ve geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı sonrası TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 'Nihai rakamı belirlemek için yeniden toplanacağız. İşveren desteği için talebimizi yineledik' açıklamasında bulunurken, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise 'Üçüncü toplantı için tarih belirlemedik. Herhangi bir rakam konuşulmadı. TÜİK'ten istediğimiz rakamların bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi.' ifadesini kullandı.Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.Geçmiş yıllara bakıldığında asgari ücret zammı yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleştiği göze çarptı. Bu yıl da yine enflasyonun üzerinde bir asgari ücret artış oranı belirlenecek.Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir asgari ücret mesajı geldi. İşte o açıklamalar:Büyümenin meydana getirdiği sorunların en önemlilerinden biri büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkidir. Bunu düzenleyecek mekanizmalar vardır. Serbest toplu pazarlık sistemi, bir diğeri ikinci toplantısını yapacağımız asgari ücret kurumudur. Asgari ücret fevkalade önemli bir kurumdur. Asgari ücret temel ücret haline geldi gibi ezberlenmiş söylem var bu doğru değil: Asgari ücretlilerin toplam ücretlilerdeki oranı yüzde 38 civarındadır.Asgari ücret diğer ücretli çalışanların ücretlerinin de yukarıya tırmandırılmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ardından yüzde 30 artışlar ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarı doğru gittiğini ortaya koymaktadır.Bu defa da aynı şekilde geniş bir uzlaşma ile bunu gerçekleştiririz diye ümit ediyorum. Karşılaştığımız her sorunun çözülebileceğine ve Türkiye'nin bunu çözebilecek bir iradeye sahip olduğuna inanıyoruz. Bu tür projelerin daha mikro ölçeksi sorunların bir araya getirilerek çözülmesine, kayıt dışı istihdama dönük katkıların önemini bu bağlamda değerlendirebiliriz.'Bakan Bilgin, 'Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız.' diye konuştu.Merkez Bankası Kasım Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyonun yıllık yüzde 68,06 oranında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Bu rakama göre yıllık net asgari ücret hesabı yapıldığında 7.148 TL rakamı ortaya çıkıyor.Asgari ücret 2023 enflasyonun üzerinde bir refah payı ile belirlenecek. Bu nedenle beklenen enflasyon rakamları ile hesaplanan asgari ücret bir alt limit olarak hesaplara yansıyacak.Yıl sonu enflasyon beklentilerine göre ve son 5 yılı kıstas alarak asgari ücret hesaplamaları yaptık. Son 5 yıl da da asgari ücret çeşitli oranlarda her zaman enflasyonun üzerinde gerçekleşti.Asgari ücret hesaplamaları yıllık enflasyon beklentilerine göre yapıldığı için Temmuz zammı öncesi uygulanan brüt 5.004 TL ve net asgari ücret 4.253,40 TL'yi kıstas alarak hesaplamaları yapıldı:Tabloda görüldüğü üzere; Asgari ücrete yapılan zam oranları ile son 5 yılın enflasyon oranlarını beraber değerlendirdik. Buna göre asgari ücret her yıl enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Tabloda kırmızı ile görülen oranlar asgari ücretin oransal olarak enflasyonun yüzde kaç üzerinde olduğunu yansıtıyor. Bunun ortalaması da yüzde 32,31 oldu. Yani son 5 yılda asgari ücret ortalama olarak 32,31 enflasyonun üzerinde oldu.Bu ortalama ve Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre 2023 asgari ücret tahmini yapacak olursak;Asgari ücret Ocak zammı: %46,96Net asgari ücret beklentisi: 8.083,50 TL oldu.Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, açlık sınırı olarak hesaplanan 7.785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirtirken, yıllık yüzde 130'a ulaşan gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiğine vurgu yaparken, TÜRK-İŞ üyesi sendika başkanları ise 8.250 liranın başlangıç rakamı olması gerektiğini ifade etti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7.845 lira oldu'' denildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de kamuoyunda ortalama beklentinin 8 bin üzerinde olduğunu ifade etti.Tüm matematiksel veriler ve beklentiler değerlendirildiğinde 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için 8.000-8.250 TL bandı öne çıkıyor.2022 yılında asgari ücret tarafında birçok yenilik yaşandı. Öncelikle asgari ücrete enflasyonun çok üzerinde artış yapılmış ve bu oran yüzde 50,5 ile yarım asgarın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti. Ardından asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Sadece asgari ücret değil tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan da vergi kaldırıldı.Küresel enflasyonun hız kazanması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve hükümetin çağrısıyla Asgari Ücret tespit Komisyonu sürpriz bir şekilde yeniden toplandı ve yıl ortasında asgari ücret artışı yapıldı. Yaklaşık yüzde 30'luk zamla asgari ücrete 2022 yılında yüzde kümülatif olarak 94'ün üzerinde bir zam yapıldı.Asgari ücret zammı tüm çalışanların ücretleri etkileyen bir özellik taşıyor. Çünkü işyerlerinde en düşük maaşın artıyor olması daha yüksek olan maaşları da yukarı çekiyor. Tüm şirketler asgari ücret artış oranını da baz alarak çalışanlarına zam yapıyor.Asgari Tespit Komisyonu'nun 3 toplantının ardından bir uzlaşmaya varması ve bu rakamın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.3. toplantı sonrası veya 26 Aralık 2022'de yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın asgari ücret rakamını duyurması bekleniyor.