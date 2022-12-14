Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na jet yanıt: Muhatabım tehlikeye atılan CHP seçmenidir

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle ilgili söylediği “Ciddiye almıyoruz” sözlerine “Kılıçdaroğlu'nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim… Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir” şeklinde yanıt verdi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın geçtiğimiz günlerde 'Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya' şeklindeki açıklamasına, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Tek sözcük, ciddiye almıyoruz' cevabı gelmiştiAslı Baykal'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi.Aslı Baykal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:'Kılıçdaroğlu'nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim… Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir' dediGeçtiğimiz günlerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesine, Aslı Baykal'dan tepki gelmişti. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal,'Kemal bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel beye, bu vakfı savunma dese ya…Diyebilirse Diyemez. Çünkü o vakfın oyunu Temel bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor. Ne çocuk umurunda, ne laiklik' dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP Genel Merkezi'nde; gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın açıklamaları hakkında gelen soruya; 'Tek sözcük, ciddiye almıyoruz' demişti.