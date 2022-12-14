Ambulansla otomobil çarpıştı: 1’i bebek 8 yaralı

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Fetih Caddesi kavşağında meydana gelen kazada Recep Karakıcık (40) idaresindeki otomobil kavşakta Metin Söğüt (53) idaresindeki bebek bir hasta taşıyan ambulansla çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki 5 kişi ve ambulanstaki bebek Defne Nisa Ceylan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Recep Karakıcık'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.