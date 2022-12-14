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AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması! 'Kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır'

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada aldığı ceza ile ilgili, "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması! 'Kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır'
Ekleme: 14.12.2022 - 19:42 Güncelleme: 14.12.2022 - 19:53 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması! 'Kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır'
TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, 'İmamoğlu'nun YSK Üyelerine 'ahmak' diyerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararı ilk derece mahkemesinin kesin olmayan kararıdır' dedi.

Yılmaz Tunç, 'İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur.' sözlerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan 'İmamoğlu' açıklaması! 'Kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır'

'BAĞIMSIZ YARGIYA MÜDAHALE SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Tunç, 'Kararın, iktidarın talimatıyla verildiği iddiası karalama siyasetinden ibarettir. Yargı kararları eleştirilebilir, ancak bu kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devleti'dir, bağımsız ve tarafsız yargıya müdahale söz konusu olamaz.
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