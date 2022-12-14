Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu davası' açıklaması: Nihai bir karar değil, yargılama süreci devam ediyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AA muhabirinin, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararına ilişkin sorularını yanıtladı.Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bozdağ, 'Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.' diye konuştu.'NİHAİ BİR KARAR DEĞİL'Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun, kanaatlerine göre hüküm verdiklerini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:'İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar, hukukumuzun öngördüğü yargı mercii tarafından da denetlenmektedir. Bu karar da istinaf ve Yargıtay denetimine açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir.''İLK DERECE MAHKEMENİN KESİN OLMAYAN KARARI'Diğer yandan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, İmamoğlu'nun YSK üyelerine 'ahmak' diyerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararının, ilk derece mahkemesinin kesin olmayan kararı olduğunu belirtti.'KARALAMA SİYASETİNDEN İBARETTİR'İstinaf ve temyiz yolu açık bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası olmadığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:'Kararın, iktidarın talimatıyla verildiği iddiası karalama siyasetinden ibarettir. Yargı kararları eleştirilebilir, ancak bu kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bağımsız ve tarafsız yargıya müdahale söz konusu olamaz.'