ABD'den büyük skandal! Kara harekatı öncesi teröristlere ağır silah gönderdi...

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye desteğini her fırsatta dile getiren ABD'den skandal bir hamle geldi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada PKK/YPG ile devriyelerin yeniden başladıı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından ABD'nin teröristlere ağır silah gönderdiği iddia edildi.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta PKK/YPG terör örgütüne yönelik hava harekatının ardından PKK/YPG ile Suriye'de devriyelerini azaltan ABD ordusunun örgütle bu devriyeleri yeniden başlattığını açıkladı.Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ryder, Türkiye'nin Suriye'de PKK/YPG'ye yönelik olası kara harekatı konusundaki sorular üzerine yorum yapmayacağını söyledi.Ryder, 'ABD adına şunu ifade edebilirim, Suriye Demokratik Güçleri ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı.9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DEAŞ'ın yeniden toparlanmaması üzerinedir.' dedi.Terör örgütü PKK/YPG'nin İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlediği bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak'taki birçok terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlemişti.Pençe Kılıç Harekatı adı verilen harekatın ardından ABD ve PKK/YPG terör örgütü bölgedeki ortak devriyelerini azaltmıştı.İddialara göre; ABD devriyeleri yeniden başlatmakla kalmadı bir de terör örgütüne ağır silah göderdi. DEAŞ ile mücadele kapsamında ABD'nin gelişmiş silahlardan oluşan 2 konvoyu SDG'nin kontrolündeki bölgeye gönderdiği ileri sürüldü.2 askeri konvoyun Irak ve Suriye arasındaki sınır kapısından geçerek terör örgütü kontrolündeki bölgeye ulaştırıldığı iddia edilirken İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada biri 40 diğeri 90 araçtan oluşan askeri mühimmat yüklü konvoyda hava savunma sistemleri için radarlar ve silahların yer aldığı belirtildi.Öte yandan benzer haberlerin Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da da yer aldığı görüldü.SANA'daki haberde 'Amerikan işgal güçleri, Haseke'nin güneyindeki El Şedaddi'deki yasadışı üslerine gelişmiş toplar da dahil olmak üzere askeri teçhizat ve silahlar getirdi. Yerel kaynaklar Sana muhabirine, 'Amerikan işgal güçleri, Irak'ın kuzeyindeki üslerinden gelen, gelişmiş top, mühimmat ve çeşitli askeri teçhizat taşıyan bir kamyon konvoyunu Haseke'nin güneyindeki El Şeddadi'deki üslerine getirdi' ifadeleri yer aldı.