ABD basınında Başkan Erdoğan itirafı: Türkiye’nin ekonomi politikası işe yaradı

Rusya Ukrayna savaşının da etkisiyle tüm dünyayı etkileyen küresel ekonomik kırılganlığın etkileri devam ediyor. Ekonomik sallantılara karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde benimsenen Türkiye Ekonomi Modeli'nin başarısı ise, analizlere konu oluyor.'Sürdürülemez' olarak anılan Türkiye'nin uyguladığı ekonomi modelinin bir süre daha 'sürdürülebilir' olduğu vurgulayan bir başlıkla kaleme alınan analizde WSJ, dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye'deki ekonomik görünüme dair yorumların bulunduğu analizde, Başkan Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki politikalarının, 2023'te daha kolay olması beklenen makroekonomik koşullar tarafından da onaylanabileceğine dikkat çekildi.'Erdoğan'ın sıra dışı politikaları, makroekonomik koşullarca onaylanabilir' ifadelerine yer veren gazete, Türkiye'deki enflasyona da dikkat çekti.'Son zamanlarda, hanehalkı döviz mevduatlarından çıkmaya bile başladı. Bu da liranın son birkaç aydaki istikrarının güven tazelediğinin göstergesi' tespitine yer veren gazete, enflasyonun istikrara kavuştuğunu belirtti. Türkiye'nin yakından izlenen cari hesabının geçtiğimiz ekim ayında yalnızca 0,4 milyar dolar açık verdiği anımsatılırken, söz konusu verinin, bir önceki ay bildirilen 2,9 milyar dolarlık açığa kıyasla keskin bir düşüşü temsil ettiğinin de altı çizildi.Başkan Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli'ni tanıtırken dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Alınan tedbirler ve oluşturulan teknik mekanizmalarla küresel finans araçları üzerinden Türkiye'ye kurulan tuzakları boşa çıkardıklarını belirten Erdoğan, 'Artık bir kalıp haline getirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modelini oluşturduk. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada büyüme oranlarının gerilediği hatta resesyonun konuşulduğu bir dönemde ülkemizin rekor büyüme oranlarıyla yoluna devam etmesinin gerisinde bir hikaye vardır. Biz, aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık. Ondan sonra da düşürdük. İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz. Bundan 11 yıl önce, 2011 yılında ilan ettiğimiz 'Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma' sözünü yerine getirmeye adım adım yaklaşıyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.