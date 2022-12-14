  • USD: 18,62 - 18,66
  • EURO: 19,64 - 19,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

4. kez kalp krizi geçiren adam bakın nasıl kurtuldu: Yine mi ölmedim!

39 yaşındaki Mehmet Yıldız, halk otobüsünde kalp krizi geçirdi. Şoför ise gaza yüklendi. Yıldız'ı acil servise getirdi. 4'üncü kez kalp krizi geçiren Yıldız, gözünü açtığında doktorlara "Yine mi ölmedim" dedi.

Ekleme: 14.12.2022 - 11:39 Güncelleme: 14.12.2022 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
4. kez kalp krizi geçiren adam bakın nasıl kurtuldu: Yine mi ölmedim!İnanılmaz olay, Kahramanmaraş'ta yaşandı. 39 yaşındaki Mehmet Yıldız, halk otobüsünde seyahat ederken kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden halk otobüsü şoförü hastayı Özel Vatan Hastanesi acil servise getirdi. Acil servise alınan Yıldız'ın kalbinin durduğunu fark eden doktorlar, kalp masajı ile hastanın hayata dönmesini sağladı. Hastanenin acil servisinde hayata döndürülen Yıldız'ın, bir müddet kendine geldikten sonra doktorlara, 'yine mi ölmedim' dediği öğrenildi.


Kalbinde daha önce 9 adet stent takılı olduğu ve bypass yapılması gerektiği belirlenen hasta ameliyata alındı. Hastaya kapalı yöntemle bypass ameliyatı yapıldı ve kapanan 5 damarı açıldı. Sağlığına kavuştuğunu ve 4'üncü kez kalp krizinden de kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Yıldız, 'Ben eve geliyordum halk otobüsünde yolculuk yapıyordum. Bundan önce kalp krizleri geçirmiştim. Diğerlerinin tamamını hatırlıyorum ancak bu kalp krizini hatırlamıyorum. Hastaneye gelmişiz, kalp masajının ardından gözümü açmışım, 'yine mi ölmedik' demişim. Daha öncekiler İstanbul'da olmuş, kendim gitmiştim hastaneye. Doktorlarımıza teşekkür ederim. 4'üncü ameliyatım ama bu ameliyatım kapalı oldu ve kendimizi toparladık' dedi. Yıldız'ın ameliyatını olduğu Sular Akademi Hastanesi'nin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, 'Hastamız daha önce 3 kez kalp krizi geçiriyor ve yaklaşık 9 adet stent takılıyor ve son krizi halk otobüsünde geçiriyor. Çok şanslı, otobüs şoförü direkt kendisini hastanemize getiriyor ve hayata döndürüyorlar. Hasta uyandığında, 'yine mi ölmedim' diyor.

Biz hemen anjiyoya aldık ve takılı stentleri ve açılamayan tıkalı damarı olduğunu gördük hızlıca ameliyata alarak kapalı yöntemle yaptık. Yıpranmış bir akciğeri vardı kendisinin kalbi de çok yıpranmıştı' diye bilgi verdi. Hastanenin Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Acıpayam da, 'Hastamız genç yaşına rağmen 9 tane stent takılmış ve böyle hastalarda bu sayının fazla olması kalp krizi geçirme ihtimalini de arttırmakta.

4. kez kalp krizi geçiren adam bakın nasıl kurtuldu: Yine mi ölmedim!


Tunceli Belediyesi'nin elektriği 14 milyon TL’lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
ABD basınında Başkan Erdoğan itirafı: Türkiye’nin ekonomi politikası işe yaradı
Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'e ulaştı
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun referandum iddiasına tepki
MHP Milletvekili Yaşar Yıldırım'dan CHP'lilerin Diyanet eleştirilerine cevap: Minareler sizi rahatsız etmeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
YSK üyelerine hakaret etmişti! Duruşma başladı, Ekrem İmamoğlu mahkemeye gelmedi
Vedat Bilgin: Asgari ücreti geniş uzlaşmayla belirleyeceğiz
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na jet yanıt: Muhatabım tehlikeye atılan CHP seçmenidir
İnsanları infaz edeceklerdi: Darbe sonrası kanlı plan
Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet skandalında flaş gelişme! Şimdi hesap zamanı
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon! 12 gözaltı kararı: Aralarında HDP'li il başkanları da var
Asgari ücrette ikinci toplantı
Türkiye'nin kara harekatı öncesi ABD'den skandal hamle! Washington yine şaşırtmadı
Stokçular zorda! Fırsatçının malı elinde kaldı
İzmir'deki selden acı haber geldi: Cesedi derede bulundu
Şanlıurfa'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 217 gözaltı kararı
Bakan Nebati'den asgari ücretten vergi alındığını sanan Kılıçdaroğlu'na: Vergi dışı bırakalı bir yıl olacak
HDP'den CHP ve İYİ Parti ile 'İttifak' itirafı! Akşener buna ne diyecek?
Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi...
15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınları yaşanabilir

15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınları yaşanabilir

Okullarda maske geri mi dönüyor?

Okullarda maske geri mi dönüyor?

Twitter'da 'Altın tik' dönemi

Twitter'da 'Altın tik' dönemi

Uygulama resmen hayata geçirildi: Kimlikleri eski olanlar yararlanamıyor

Uygulama resmen hayata geçirildi: Kimlikleri eski olanlar yararlanamıyor

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor