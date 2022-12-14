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14 ilde eş zamanlı operasyon! Sahte tapu şebekesi çökertildi!

Resmi belgede sahtecilik yapıp sahte banka dekontu ile araç dolandırıcılığı, sahte kimlikler ile tapu dolandırıcılığı yaparak 28 müştekiyi yaklaşık 30 milyon lira dolandıran şebekeye yönelik İzmir merkezli 14 ilde operasyon gerçekleşti. Gözaltına alınan şüphelilerden 39'u tutuklandı

Ekleme: 14.12.2022 - 23:51 Güncelleme: 14.12.2022 - 23:56 / Editör: Ozge Selin
14 ilde eş zamanlı operasyon! Sahte tapu şebekesi çökertildi!
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve kullanılması, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına karışan şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin sahte banka dekontu ile araç dolandırıcılığı, sahte kimlikler ile tapu ve değerli saat dolandırıcılığı yaparak 28 kişiyi yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

14 ilde eş zamanlı operasyon! Sahte tapu şebekesi çökertildi!

14 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Şüphelileri yakalamaya yönelik harekete geçen ekipler, İzmir, İstanbul, Uşak, Denizli, Manisa, Ankara, Ordu, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, Kayseri, Van, Sinop ve Bursa illerinde eş zamanlı yapılan operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 53 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanılan dokümanlar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama Suçuna' istinaden 49 şüphelinin banka ve kripto para borsalarında bulunan hesaplarına bloke konularak şüphelilere ait 3 binek otomobile ve 1 adet dubleks daireye el konuldu. Öte yandan polis ekipleri tarafından, dosya çerçevesinde şüphelilerin gerçekleştirmek istedikleri 100 milyon liralık 10 eylemin de engellendiği bildirildi.

14 ilde eş zamanlı operasyon! Sahte tapu şebekesi çökertildi!

39 TUTUKLAMA

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 39'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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