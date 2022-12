YÖK Başkanı duyurdu: 70 Türk üniversitesi ilk 1000'e girdi!

Özvar, Selçuk Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi Pilot Üniversiteler Toplantısı'nda, iklim değişikliğinin toplumların varlıklarını, insan yaşamını, doğayı ve her türlü canlıyı tehdit altında bırakan bir gerçeklik olduğunu söyledi.İklim değişikliğine yönelik küresel önlem alınmasının kaçınılmaz noktaya geldiğine işaret eden Özvar, sosyal hayatın ve kurumların her derecesinde bu duruma yönelik acil aksiyonlar alınmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi.Özvar, iklim değişikliğine yönelik alınacak her türlü önlemin veri temelli, gerçekçi ve tüm paydaşların katılımı ve iş birliğiyle mümkün olacağını belirterek, 'İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önlemeye yönelik geçerli ve uygulanabilir planların hem pratik hem de yönetimsel olarak konsensüsle sürdürülmesi kapsayıcılığı açısından hayati önem taşımaktadır.' dedi.Türkiye'de özellikle son yıllarda doğa dostu yeşil vizyonu vurgulayan adımların atıldığını vurgulayan Özvar, 'Üniversiteler eğitim ve araştırmalar yoluyla çevre eğitimi, sürdürülebilirlik, ekolojik farkındalığa sahip olma açısından oldukça önemli katkısı vardır. Bu nedenle üniversiteler, bir yandan eğitim ve araştırma, destek hizmetlerin sağlanmasıyla enerji ve malzeme tüketimi, çevre kirliliğine yönelik önlemlerin alınması konusunda sürdürülebilirliğe önemli katkı sunma kapasitesi vardır.' ifadesini kullandı.Özvar, üniversitelere yeşil ekonomik kampüsü teşvik etmek ve iklim değişikliğiyle mücadelede öncülük etmede önemli görev düştüğüne dikkati çekerek, 'Daha açık ifade etmek gerekirse, üniversiteler, iklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve bunlara karşı alınabilecek önlemler ve bunları hayata geçirebilecek yeşil teknolojilere ilişkin yenilikçi bilginin üretilmesinde merkezi roldedir. İklim değişikliğiyle mücadele, yalnız fiziki değil, sosyal olgulara da yeni bir perspektiften bakmayı gerektirmektedir. Bu yeni bakış açısı yenilikçi ve güncel bilginin üretilmesi çerçevesinde mümkündür.' diye konuştu.Haziranda düzenlenen Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nda, Çevre Dostu Kampüs ve Üniversiteler Projesi'nin hayata geçirildiğini anımsatan Özvar, YÖK ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında protokol imzalandığını hatırlattı.Özvar, protokolle, 'Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi' kapsamında 11 pilot üniversitenin seçildiğine değinerek, şunları kaydetti:'Pilot 11 üniversitemizin sıfır atık, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanında halihazırdaki durumları değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sıfır atık, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, kampüslerdeki mevcut yapıların sürdürülebilir iklim dostu binalara dönüştürülmesi konularında üniversitelerimize katkılarını son derece önemsiyoruz.'Dünyada bilinen ve tanınan sıralama kuruluşlarını yakından izlediklerini anlatan Özvar, şöyle konuştu:'2021 Yeşil Üniversite Endeksi açıklandı. Buna göre ilk 1000 üniversite arasına 70 üniversitemiz girmiş bulunuyor. 3 üniversitemiz ilk 100'de yer alırken 37 üniversitemiz ilk 500'de yer almayı başarmıştır. 2021 Yeşil Üniversite Endeksi'nde 29 devlet, 8 vakıf olmak üzere toplam 37 üniversitemiz ilk 500'de yer alıyor. Yeşil Üniversite Endeksi'nde sıralamalara giren üniversitemizi kutluyorum. Öyle anlaşılıyor ki üniversitelerimiz yeşil kampüs ve yeşil yerleşke konusunda çok ciddi ilerleme kaydetti. Dünya ölçeğinde ilk 100 ve ilk 500'e girecek kadar önemli başarı elde ettiğini görüyoruz. Bu başarılar bu endeksle sınırlı değildir. Bunun yanı sıra THE, QS veya ARWU sıralamalarında Türk üniversiteleri ciddi başarılar kaydetmeye başlamıştır. 2021 yılı itibarıyla Türkiye'de 15 üniversitemiz ilk 1000'de yer alırken bunların 3'ü ilk 500'e girmeyi başarmıştır.'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver de toplantının iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemine işaret ederek, 'Bugün maalesef insanlığı tehdide varan seller, yangınlar, fırtınalar ve kuraklık gibi insanın neden olduğu sebeplerle bizi yok etmeye çalışan büyük bir krizle gün geçtikçe adım adım karşı karşıya gelmekteyiz. Geçmişte dünya buzul ve kuraklık devri yaşadı. Doğrudur ama bunlar doğanın kendi doğal süreci içinde olan şeylerdi. Bugün insanın kendi eliyle ürettiği bir takım sıkıntılarla karşı karşıyayız. Hangi ırk, dil, din ve ideolojiden olursa olsun bütün insanlığın buluştuğu tek nokta var çevre hassasiyeti.' diye konuştu.