Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi Aralık ayının sonunda meclise gelecek

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeye ilişkin geri sayım sürüyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin gecikmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.Dünkü Kabine Toplantısı sonrası sonrası gazecilere konuşan Bilgin, gecikmenin teknik nedenlerden kaynaklandığını söyledi.Bakan Bilgin, 'EYT çalışmamız tamamlanmadı. Çalışma bitince açıklayacağız. Gizli bir şey yok.' dedi.Çalışmayı aralık ayı sonu itibariyle bitirip Meclis'e sunmayı hedeflediklerini belirten Bilgin şunları söyledi:'Haziran rakamları 1,5 milyon demiştik. Şimdi 1,8 milyon civarı oldu. Bu rakamlar da dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı iş yerlerinde çalışmış hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor.'Vedat Bilgin, iş yerlerinde sendikalaşmanın önünü açacak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını da söyledi.Bilgin, 'Biz iş kolu yönetmeliğinde bir değişiklik yapacağız. Mevcut kanunda işveren iş kolunu kendi oluşturuyor, bunu kaldırıyoruz. Yapılan işe göre bakarız, hangi iş koluna giriyorsa ona göre iş kolunu tayin ederiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. Sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldıracağız.'Ayrıntılar geliyor...