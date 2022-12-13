TUSAŞ'ın yeni insansız savaş uçağı ANKA-3 MİUS geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de yaptığı konuşmada Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'nın (TUSAŞ) devrim niteliğindeki yeni hamlesini açıkladı. "TUSAŞ’tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor." diyen Oktay, "İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz var; 'ANKA-3 MİUS'" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçesi ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi maddelerinin görüşmelerinde yürütme adına sunumunu gerçekleştirdi.Oktay, burada yaptığı konuşmada TUSAŞ'ın devrim niteliğindeki yeni hamlesini açıkladı.ANKA-3 MİUS GELİYOR'TUSAŞ'tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor.' diyen Oktay, 'İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz var; 'ANKA-3 MİUS'' ifadelerini kullandı.