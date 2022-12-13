TBMM Başkanı Şentop: İlişkiler sadece ikili ilişkilerden ibaret değil!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler sadece ikili ilişkilerden ibaret değil. Hem bölgesel hem de küresel birçok konuda barışa ve insanlığın gelişimine hizmet edecek bir etki, bir mahiyet de taşıyor" dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerin değerlendirildiğini bildiren Şentop, "Türkiye ve Rusya parlamentoları arasındaki ilişkileri daha ileriye taşıma konusunda birçok projeyi değerlendirdik. Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik, ticari alanda çok iyi bir noktada. İlişkilerimizin gelişmesinde iki ülke arasında samimi ve güvene dayalı bir zeminin bulunması, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın dostluğunun ve yaklaşımlarının çok büyük bir önemi var. Onların belirlemiş olduğu çerçevelere, parlamentolar arasındaki ilişkileri de ilave ederek ikili ilişkilerimizi güçlendireceğimize inanıyorum. Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler sadece ikili ilişkilerden ibaret değil. Hem bölgesel hem de küresel birçok konuda barışa ve insanlığın gelişimine hizmet edecek bir etki, bir mahiyet de taşıyor" açıklamasında bulundu.Başkan Volodin ise sıcak ve samimi bir atmosfer içerisinde toplantı düzenlendiğinin altını çizerek, "Bizim ilişkilerimizin lokomotifi devletlerimizin başkanlarıdır. Onlar bir önceki yönetime göre çok daha faal, çok daha aktif bir ivme kazandırıyor ilişkilerimize. Biz de kendi payımıza düşeni yapmalıyız. Devlet başkanlarımızın verdiği talimatlara yasal çerçeve hazırlamalıyız. Bu bağlamda yeni bir formatın kuruluşunu öngörüyoruz. Bu bahsettiğim format, pandemiden önce kurulan TBMM ile Federasyon Konseyi arasında bir Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu’dur. Pandeminin yol açtığı bu boşluğu doldurmak adına bu komisyonun ilk toplantısını Moskova’da düzenlemeyi teklif ediyorum. Sayın Başkanı da bu toplantıya başkanlık etmek üzere Rusya’ya davet ettim. Umuyorum ki önümüzdeki senenin başında Rusya’ya gelecektir" ifadelerini kullandı.Görüşülen bir diğer konunun Terörle Mücadele ve Bölgelerarası İşbirliği Konferansı olduğunu söyleyen Volodin, "Son derece güncel konuları kapsıyor. Gördüğünüz gibi bölgemizde terörle mücadele etmek hepimizin önceliğidir. Bu konferansa biz İran, Pakistan, Çin, Suriye ve daha başka ülkelerden katılımcı bekliyoruz. Dayanışma içerisinde olduğumuz konuları umarım hep beraber ele alacağız. Önümüzdeki senenin ilk yarısında bu etkinliğe ev sahipliği yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.