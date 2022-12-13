Şili'de orman yangını: 4 bin hektardan fazla alan kül oldu Şili'nin en az 4 bölgesinde devam eden orman yangınlarında şu ana kadar 4 bin hektardan fazla alan küle döndü.

Şili'de orman yangını: 4 bin hektardan fazla alan kül olduSANTİAGO - Şili'nin en az 4 bölgesinde devam eden orman yangınlarında şu ana kadar 4 bin hektardan fazla alan küle döndü.Güney Amerika ülkesi Şili, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ulusal Ormancılık Kurumundan (Conaf) yapılan açıklamada, Santiago metropolitan bölgesi, Valparaiso, O'Higgins ve Maule dahil olmak üzere merkezi bölgelerin kırmızı alarmda olduğu ve 9 farklı noktada yangınlarla mücadele edildiği aktarıldı. Şu ana kadar 4 bin hektardan fazla ormanlık alan kül olurken, Santiago metropolitan bölgesindeki Melipilla'da tahliye emri verildiği belirtildi. İçişleri Bakanı Carolina Toha yaptığı açıklamada, 'Yerleşim bölgeleri yangın tehdidi altında ve bu yerlerin çoğunda risk faktörlerine rağmen tahliye kararlarına karşı direniş var' dedi.Conaf verilerine göre ülkedeki orman yangınlarının yüzde 35'i kasten çıkarılırken, yüzde 52'si ihmal veya kazalardan kaynaklanıyor.