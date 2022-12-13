Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.Bu kapsamda belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.Gözaltına alınan zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü