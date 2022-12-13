Putin acil emir verdi ABD harekete geçti: Sesten beş kat hızlı füzeler ateşlendi

Rusya Ukrayna savaşı sürerken ABD ve Rusya arasında hipersonik füze denemesi gerilimi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Putin'in 'durdurulamaz' dediği hipersonik füzesi Satan-2 için ikinci deneme emri vermesinin ardından ABD de harekete geçti.Pentagon'dan yapılan açıklamada ABD Hava Kuvvetleri bir B-52 bombardıman uçağından sesten 5 kat daha hızlı olduğu belirtilen bir füze fırlatıldığı duyuruldu. Hipersonik füzenin operasyonel testinin tamamlandığı dile getirilirken tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.ABD Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Cuma günü Kaliforniya kıyılarında B-52 stratejik bombardıman uçağından fırlatılan AGM-183A füzesinin ses hızının beş katı hipersonik hıza ulaştığını duyurdu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde hipersonik Satan-2 nükleer füzesinin yıl sonuna kadar ikinci kez denenmesi için acil olarak emir vermişti.Daily Mail'de yer alan haberde, ABD'li milletvekillerinin ABD'nin rakiplerinin gerisinde kaldığ konsunda uyardığı söylenirken, bu füze denemesinin art arda üç güçlendirici motor denemesinde başarısız olduğu bu nedenle de operasyonel hale gelmesinin ertelendiği belirtildi.ABD askeri yetkililerine dayandırılan haberde, Rusya'nın Ukrayna'da hipersonik füzeler ateşlediği, Çin'in de hipersonik silahlar denediği ileri sürüldü.Öte yandan, ABD'nin Birleşik Krallık ve Avustralya ile birlikte çalıştığı ifade edildi.2021'de Çin, Dünya etrafında dönebilen hipersonik bir füzeyi test etmişti.Rusya ise Ukrayna'da şimdiye kadar iki kez hipersonik füze kullandığını açıkladı.