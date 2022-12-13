Otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu'nda bariyere çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Sapanca gişeleri yol ayrımında meydana geldi. Savaş Kılıç yönetimindeki 41 ED 141 plakalı otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlerin motor kısmına girdiği otomobil, alev aldı. Yoldan geçen sürücüler, yardıma koşup, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı kurtarılan Savaş Kılıç ve ismi öğrenilemeyen kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza nedeniyle yavaşlayan Murat E. yönetimindeki 41 AFM 029 plakalı kamyona ise arkadan gelen 34 SC 1415 plakalı otomobil çarptı. Kazada, otomobilde hasar oluştu.Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.