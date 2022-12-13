MasterChef'te yeni hafta kaptanlık oyunu heyecanı ile başladı. Mavi ve kırmızı takım kaptanının belli olacağı yarışmada kaptanlık oyunu yemeği bir MasterChef klasiği Beef Wellington oldu. MasterChef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden son isim Büşra olmuştu. Büşra'nın ayrılığı hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanırken, günün kaptanlık oyununu kimin kazanacağı merak konusu oldu. İşte MasterChef Türkiye 12 Aralık 2022 Pazartesi mavi ve kırmızı takım kaptanları...

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te kaptanlık oyunu için geri sayım sona erdi. Yarışmacı sayısının 7'ye düşmesiyle yarışmada tansiyon ve mücadele dozu arttı. Yarışmada adım adım finale gidilirken yeni haftanın takım kaptanları bu gecenin sonunda belli oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Aralık mavi takım kaptanı kim oldu?" İşte 12 Aralık MasterChef son bölümde yaşananlar...MasterChef'te kaptanlık oyunu için nefesler tutuldu. Jüri üyeleri yarışmacılardan, bir MasterChef klasiği Beef Wellington yapmalarını istedi.Jüri değerlendirmeleri sonucunda kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı mavi takım kaptanı Yağız oldu.Kırmızı takım kaptanı ise Tolga oldu.MasterChef'te haftanın takımları belli oldu. Yeni haftanın takımları şu şekilde oldu:Yağız (Takım Kaptanı)MetinKıvançBurak KayaTolga (Takım Kaptanı)GörkemAyaz