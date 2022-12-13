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MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Aralık mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef'te yeni hafta kaptanlık oyunu heyecanı ile başladı. Mavi ve kırmızı takım kaptanının belli olacağı yarışmada kaptanlık oyunu yemeği bir MasterChef klasiği Beef Wellington oldu. MasterChef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden son isim Büşra olmuştu. Büşra'nın ayrılığı hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanırken, günün kaptanlık oyununu kimin kazanacağı merak konusu oldu. İşte MasterChef Türkiye 12 Aralık 2022 Pazartesi mavi ve kırmızı takım kaptanları...

Ekleme: 13.12.2022 - 01:23 Güncelleme: 13.12.2022 - 01:33 / Editör: Ozge Selin
MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Aralık mavi takım kaptanı kim oldu?TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te kaptanlık oyunu için geri sayım sona erdi. Yarışmacı sayısının 7'ye düşmesiyle yarışmada tansiyon ve mücadele dozu arttı. Yarışmada adım adım finale gidilirken yeni haftanın takım kaptanları bu gecenin sonunda belli oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Aralık mavi takım kaptanı kim oldu?" İşte 12 Aralık MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu için nefesler tutuldu. Jüri üyeleri yarışmacılardan, bir MasterChef klasiği Beef Wellington yapmalarını istedi.

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 12 Aralık mavi takım kaptanı kim oldu?

MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Jüri değerlendirmeleri sonucunda kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı mavi takım kaptanı Yağız oldu.

Kırmızı takım kaptanı ise Tolga oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te haftanın takımları belli oldu. Yeni haftanın takımları şu şekilde oldu:

Mavi Takım

Yağız (Takım Kaptanı)
Metin
Kıvanç
Burak Kaya

Kırmızı Takım

Tolga (Takım Kaptanı)
Görkem
Ayaz
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