  • USD: 18,62 - 18,66
  • EURO: 19,64 - 19,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel hakkında flaş hamle! 6 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında yeni gelişme

6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anne Fatıma Gümüşel, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında, mağdurenin avukatı tarafından tutuklama talep edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel hakkında flaş hamle! 6 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında yeni gelişme
Ekleme: 13.12.2022 - 14:09 Güncelleme: 13.12.2022 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel hakkında flaş hamle! 6 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında yeni gelişme
Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı olayına ilişkin davasa sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında mağdur H.K.G.'nin avukatı tarafından tutuklama talep edildi. Ayrıca mağdur avukatı, dosyada gizlilik kararı verilmesini de istedi.

KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR OLAYINDA YENİ GELİŞME

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlamasının ardından açılan davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

DAVA AÇILMIŞTI

H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarının 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan tensip zaptında sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmemesi dikkat çekti.

MAĞDUR AVUKATINDAN TUTUKLAMA VE GİZLİLİK TALEBİ

Bu gelişmelerin ardından açılan davada yeni bir gelişme daha yaşandı. Mağdur H.K.G.'nin avukatı, tutuksuz sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklama talebinde bulundu. Ayrıca mağdur avukatı, dosyada gizlilik kararı verilmesini de istedi. Öte yandan 2020 yılında başlayan soruşturmanın yürütüldüğü sırada savcılığın o dönem şüpheli olan 3 ismi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ancak tutuklama talebinin mahkeme tarafından reddedildiği ortaya çıkmıştı. Tutuklama talebinin reddedilmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazda bulunduğu ancak ikinci kez tutuklama talebinin de reddedildiği öğrenilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 'Bu ayın sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz'
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret
6 yaşındaki çocuk gelin davasının tarihi öne çekildi
Putin acil emir verdi ABD harekete geçti: Sesten beş kat hızlı füzeler ateşlendi
AK Parti'den asgari ücret zammı ve EYT açıklaması! Milyonları ilgilendiren flaş sözler...
HDP’li Paylan’a tepki! 'HDP’li belediyeleriniz bizi mağdur ederken neredeydiniz?'
Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel hakkında flaş hamle! 6 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında yeni gelişme
Çin ABD'ye dava açmak için DTÖ'ye başvurdu
Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor
Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli meyvelerini veriyor
Yunanistan'ın gündemi Milli Muharip Uçak! Doğu Akdeniz'de işler istedikleri gibi gitmiyor
Bir sahte doktor vakası da Mersin'den: Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı
CHP'li Sarıyer Belediyesi Altılı masa ortağı Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneği'ne salon vermedi
Fahrettin Koca: İlaçtaki sorunları çözeceğiz
Der Spiegel, Almanya ve Türkiye'deki darbe girişimlerinde farklı tutum benimsedi
Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi Aralık ayının sonunda meclise gelecek
PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı
Başkan Erdoğan, selzedeyle telefonda görüştü: Türkmenistan ziyareti sonrası bölgeye geleceğim
Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü
Tarih belli oldu: Togg Avrupa pazarına giriyor
Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Çok kuvvetli olacak

Afrika değil İstanbul: Sürü halinde görüntülendiler

Afrika değil İstanbul: Sürü halinde görüntülendiler

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu: Tek tek ortaya çıkarıldı bir şehrin tarihini değiştirecek

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu: Tek tek ortaya çıkarıldı bir şehrin tarihini değiştirecek

WhatsApp'tan yeni özellik: Artık değişiyor

WhatsApp'tan yeni özellik: Artık değişiyor

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor