Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel hakkında flaş hamle! 6 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı olayına ilişkin davasa sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında mağdur H.K.G.'nin avukatı tarafından tutuklama talep edildi. Ayrıca mağdur avukatı, dosyada gizlilik kararı verilmesini de istedi.Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlamasının ardından açılan davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçlarının 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan tensip zaptında sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmemesi dikkat çekti.Bu gelişmelerin ardından açılan davada yeni bir gelişme daha yaşandı. Mağdur H.K.G.'nin avukatı, tutuksuz sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklama talebinde bulundu. Ayrıca mağdur avukatı, dosyada gizlilik kararı verilmesini de istedi. Öte yandan 2020 yılında başlayan soruşturmanın yürütüldüğü sırada savcılığın o dönem şüpheli olan 3 ismi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ancak tutuklama talebinin mahkeme tarafından reddedildiği ortaya çıkmıştı. Tutuklama talebinin reddedilmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazda bulunduğu ancak ikinci kez tutuklama talebinin de reddedildiği öğrenilmişti.