İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi!

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.Duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu seferinde ring uğramasının yapılamadığı bildirildi.İptal edilen 13 Aralık İDO seferleri şu şekilde:11.00 kalkışlı ve 11.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali11.00 kalkışlı ve 11.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali15.00 kalkışlı ve 15.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali15.00 kalkışlı ve 15.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptali20.00 kalkışlı ve 20.45 varışlı Pendik-Yalova Sefer İptali20.00 kalkışlı ve 20.45 varışlı Yalova-Pendik Sefer İptaliBUDO seferlerinin iptaline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.