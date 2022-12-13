Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi
Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin sınırda yakaladığı 7 kişiden 2'sinin FETÖ, 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu.
MSB: "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
AYRINTILAR GELİYOR...