Hudut birlikleri 7 kişinin yasa dışı geçişini önledi

MSB: "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."AYRINTILAR GELİYOR...