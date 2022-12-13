Gaziantep'te kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan şüpheli yakalandı
Asansöre binen 15 yaşındaki genç kızı bıçakla tehdit ederek cinsel istismara kalkıştığı öne sürülen A.K., polis ekiplerince güvenlik kameralarından kimliği saptanarak yakalandı.
Gaziantep'te Seyrantepe Mahallesi'nde 8 Aralık günü N.T., oturdukları apartmanın asansörüne bindiği sırada peşinden bir kişi geldi.
İddiaya göre, asansöre binen şüpheli, boğazına bıçak dayadığı N.T.'ye cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Boğuştuğu kişinin bıçağı ile elinden hafif yaralanan N.T., çığlıkları üzerine asansörü çağıran annesi tarafından kurtarıldı.
Kameralardan kimliği belirlendi
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi.
Evinde yakalandı
Yapılan incelemede 5 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan A.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan A.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İddiaya göre, asansöre binen şüpheli, boğazına bıçak dayadığı N.T.'ye cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Boğuştuğu kişinin bıçağı ile elinden hafif yaralanan N.T., çığlıkları üzerine asansörü çağıran annesi tarafından kurtarıldı.
Kameralardan kimliği belirlendi
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi.
Evinde yakalandı
Yapılan incelemede 5 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan A.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan A.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.