CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 16 gözaltı

CHP'li Beşiktaş Belediyesi’ne İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda çok sayıda gözaltı kararı var. Eski Başkan Murat Hazinedar'ın operasyon kapsamında aranan isimler arasında olduğu öğrenildi.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, ve irtikap operasyonu düzenlendi. 2014 ve 2018 yılları arasında yönetim kadrosunda bulunan bazı kişiler gözaltında.Yapılan operasyonda 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında eski başkan Yardımcıları Rıfat Örnek, Hüseyin Avni Sipahi ve Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı'nın da olduğu belirtildi.Eski Başkan Murat Hazinedar'ın operasyon kapsamında aranan isimler arasında olduğu öğrenildi.