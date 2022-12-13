Bitlis’te 130 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi.Açıklamada, “Tatvan ilçesi Dalda köyü kırsalında toplam 130 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak organizatörlerin O.A., F.A. ile N.H. isimli şahısların olduğu tespit edilmiş olup yakalama çalışmalarına başlanılmıştır. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli tahkikat devam etmektedir.Yakalanan 130 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılacaktır” denildi.