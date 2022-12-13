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Binlerce yıldır saklı tutuluyordu: Tek tek ortaya çıkarıldı bir şehrin tarihini değiştirecek

Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini barındıran Bitlis'te, kent merkezinden geçen derenin üzerine yıllar önce inşa edilen yapılar yıktırılmıştı. Gün yüzüne çıkarılan tarihi köprüler, hanlar, hamamlar ve camilerde restorasyon çalışması başlatılmıştı. Yürütülen projeyle birçok çalışma yapılırken, dere üstünde bulunan ve gün yüzüne çıkarılan tarihi yapıların restorasyonu tamamlandı.

Ekleme: 13.12.2022 - 12:00 Güncelleme: 13.12.2022 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Binlerce yıldır saklı tutuluyordu: Tek tek ortaya çıkarıldı bir şehrin tarihini değiştirecek
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bitlis'te yürütülen 'Dere Üstü Islah Projesi' çerçevesinde restorasyona alınan tarihi köprüler halkın hizmetine açıldı.

Özellikle tarihi köprülerin biri hariç 8 tanesi onarılarak araç geçişi olmamakla beraber halkın hizmetine sunuldu. Restorasyon çalışmalarının yanı sıra zemini beton, etrafı taş duvarlarla örülen derenin kenarında çocuk oyun parkları, yürüyüş yolu ve dinlenme alanlarının yer aldığı millet bahçesinin büyük bir kısmı bitirildi. Mevsimsel şartlar nedeniyle önümüzdeki seneye kalacak bazı çalışmalar olacağını belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bitlis İl Müdürü Doğan Yorulmaz, derenin ve kalenin bir bütün olarak ışıklandırılması için de çalışma yapacaklarını belirterek, “Geçen yıl tahliye ve yıkım işlemlerini gerçekleştirdiğimiz Bitlis Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projemizde bu yıl ilk etapta alt yapı çalışmalarımıza yoğunluk verdik.

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu: Tek tek ortaya çıkarıldı bir şehrin tarihini değiştirecek

Bu çalışmalarımızın tamamını tamamladık ve tarihi yapıların ortaya çıkmasındaki çabalarımızla beraber yavaş yavaş kaplama imalatlarımızı da sonlandırarak yapılan çalışmaların yavaş yavaş yapılan imalatların gözüktüğü bir döneme geldik. Ancak mevsim şartları nedeniyle kaplama imalatlarımızın bir kısmını sonraki seneye bıraktık. Özellikle bu dönemde görünmeyen tarihi yapılarımız olan köprülerimiz, hamam, hanlar ve camilerin restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı. İnşallah önümüzdeki sezon hep birlikte projenin bütünü ile beraber sonuçlandıracağız. Tabi seneye ilave imalatlarımızda söz konusu olacak. Özellikle ışıklandırma ağırlıklı olarak kale ile birlikte bütünleşip dere boyunca bir ışıklandırma çalışmamız gündeme geldi.

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu: Tek tek ortaya çıkarıldı bir şehrin tarihini değiştirecek

TOKİ tarafından bununda ihale çalışmaları devam etmekte

Bu projemizin içerisine dahil olarak nihayetinde çok güzel bir sonuç elde edeceğiz” diye konuştu. Binlerce yıldır saklı tutuluyordu: Tek tek ortaya çıkarıldı bir şehrin tarihini değiştirecek.

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu: Tek tek ortaya çıkarıldı bir şehrin tarihini değiştirecek


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