Beylikdüzü'nde kan donduran olay! Çöp poşetinden bebek çıktı

Beylikdüzü’nde bir apartmanın girişinde çöp poşeti içinde bırakılan bebek, binanın güvenlik görevlisi tarafından bulundu. Bebeğin ağlama sesini duyan güvenlik görevlisi, sağlık görevlilerini haberdar etti. İlk kontrolleri yapılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakuplu Mahallesi'nde bir apartmanın girişinde sabah 08.00 sıralarında çöp poşeti içinde bırakılan bir bebek bulundu. Bebeğin ağlama sesini duyan binanın güvenlik görevlisi, sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de anne ve babayı bulmak için çalışma başlattı. Hastanede yapılan kontrollerde bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.