Başkan Erdoğan, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin'i Kabul etti

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Ankara'ya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Volodin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Külliye'de Erdoğan-Volodin görüşmesiKülliye'deki kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu. Erdoğan ile Volodin arasındaki basına kapalı görüşme hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.Bu arada Şentop ve Volodin, daha önce yaptıkları görüşmede, Türkiye ve Rusya parlamentoları arasındaki bağların geliştirilmesi, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.