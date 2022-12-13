Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: İnşallah Ocak ayında devreye alacağız!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz kullanımının bu yıl yüzde 10-12 oranında daha az olacağını söyledi. Dönmez, Umman'dan LNG alımı ile ilgili sürecin olumlu ilerlediğini aktardı.Bakan Dönmez, Türkiye'nin doğal gazı ile ilgili çalışmaları aktardı. Dönmez, 'Saros Körfezi FSRU'yu inşallah Ocak 2023'te devreye alacağız.' dedi.Dönmez, bu yıl ki doğal gaz kullanımına ilişkin ise, 'Bu yıl doğal gaz tüketimi, geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olacak.' diye konuştu.Bakan Dönmez, Umman'dan LNG alımı ile ilgili sürecin olumlu ilerlediğini sözlerine ekledi.Bakan Dönmez, TürkAkım Boru Hattı'nın yüzde yüz kapasite ile çalıştığını söyledi.