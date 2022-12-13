Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: İnşallah Ocak ayında devreye alacağız!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Umman'dan LNG alımı ile ilgili müzakerelerin olumlu gittiğini söyledi. Dönmez, Saros Körfezi'ndeki FSRU'nun Ocak ayında devreye alınacağını sözlerine ekledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz kullanımının bu yıl yüzde 10-12 oranında daha az olacağını söyledi. Dönmez, Umman'dan LNG alımı ile ilgili sürecin olumlu ilerlediğini aktardı.
DÖNMEZ: OCAK'TA DEVREYE ALACAĞIZ
Bakan Dönmez, Türkiye'nin doğal gazı ile ilgili çalışmaları aktardı. Dönmez, 'Saros Körfezi FSRU'yu inşallah Ocak 2023'te devreye alacağız.' dedi.
'YÜZDE 10-12 AZ OLACAK'
Dönmez, bu yıl ki doğal gaz kullanımına ilişkin ise, 'Bu yıl doğal gaz tüketimi, geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olacak.' diye konuştu.
Bakan Dönmez, Umman'dan LNG alımı ile ilgili sürecin olumlu ilerlediğini sözlerine ekledi.
Bakan Dönmez, TürkAkım Boru Hattı'nın yüzde yüz kapasite ile çalıştığını söyledi.