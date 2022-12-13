  • USD: 18,62 - 18,66
  • EURO: 19,64 - 19,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ali Erbaş: Müslümanca duruş sergileyen aileyi nasıl oluşturabiliriz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vaizlere öğütler verdi, “ev ev, kapı kapı dolaşacaksınız” dedi. Erbaş, “Müslümanca bir duruş sergileyen aileyi nasıl oluşturabiliriz”in cevabını bulmalarını istedi.

Ekleme: 13.12.2022 - 17:13 Güncelleme: 13.12.2022 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Ali Erbaş: Müslümanca duruş sergileyen aileyi nasıl oluşturabiliriz
Aile ve dini rehberlik bürolarında görev yapacak vaizlere, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hizmet içi eğitim semineri verildi.

İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılışın seminerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erbaş, ailenin direği olan kadınların sağlam olmasının önemine işaret etti.

“Ev ev, kapı kapı dolaşın” talimatı
Erbaş, “Sizin hedef kitleniz de öncelikli olarak kadınlarımız, kızlarımız, çocuklar. Onlarla ilgili nasıl çalışmalar yapmalıyız? Onların çocuklarını daha iyi yetiştirebilmeleri için, çocuklarına rol model olabilmeleri için neler yapmamız lazım. Sizler aile rehberlik bürolarında sadece bürolara birileri gelsin, problemini anlatsın çözüme kavuşturalım demeyeceksiniz. Gerektiğinde ev ev, kapı kapı dolaşıp insanımızın aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapacaksınız.” dedi.

“Nihai hedef, amel defterimizi doldurmak değil mi?”
Türk aile yapısının bugüne kadar çok güçlü geldiğini ancak bugün kötülerin ilk hedefinin aileyi yıkmak olduğunu, farklı farklı isimlerle aileyi hedef aldıklarını dile getiren Erbaş, vaizlik mesleğine, "daha fazla insanı nasıl kurtarabilirim" niyetiyle başlanması gerektiğini aktardı.

Ali Erbaş, "Rabbimiz Kur'an’da vadediyor. Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmış gibi sizlere sevap kazandıracak. Bütün yaptığımız işlerin nihai hedefi, kendi amel defterimizi doldurmak değil mi? Daha fazla ne kadar insan kurtarabilirsek, Rabbimizin rızasına uygun bir hayat yaşamaları için katkıda bulunabilirsek işte o zaman bizim amel defterimiz dolacak." değerlendirmesini yaptı.

“Müslümanca bir duruş sergileyen aileyi nasıl oluşturabiliriz”
Ailenin yapısına yönelik saldırılara karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Müslümanca bir duruş sergileyen aileyi nasıl oluşturabiliriz, bu ailenin zedelenmesine çalışanlara nasıl engel olabiliriz, aileyi çürütmek isteyenlere karşı neler yapabiliriz? İşte geceniz gündüzünüz bu olacak." ifadelerini kullandı.

“Peygamber Efendimiz metodu veriyor”
Vaizlerin aynı zamanda muallim olduğunu ifade eden Erbaş, "Allah Resulü Efendimizin sözünü aklınızdan çıkarmayın; 'Ben muallim olarak gönderildim'. Sizler aynı zamanda muhatap kitlenizin öğretmenlerisiniz, o açıdan da muallimliğinizi en güzel şekilde yapmalısınız. Peygamber Efendimiz metodunu da veriyor; öğretiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 'Bu ayın sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz'
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret
6 yaşındaki çocuk gelin davasının tarihi öne çekildi
Putin acil emir verdi ABD harekete geçti: Sesten beş kat hızlı füzeler ateşlendi
AK Parti'den asgari ücret zammı ve EYT açıklaması! Milyonları ilgilendiren flaş sözler...
HDP’li Paylan’a tepki! 'HDP’li belediyeleriniz bizi mağdur ederken neredeydiniz?'
Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel hakkında flaş hamle! 6 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında yeni gelişme
Çin ABD'ye dava açmak için DTÖ'ye başvurdu
Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor
Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli meyvelerini veriyor
Yunanistan'ın gündemi Milli Muharip Uçak! Doğu Akdeniz'de işler istedikleri gibi gitmiyor
Bir sahte doktor vakası da Mersin'den: Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı
CHP'li Sarıyer Belediyesi Altılı masa ortağı Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneği'ne salon vermedi
Fahrettin Koca: İlaçtaki sorunları çözeceğiz
Der Spiegel, Almanya ve Türkiye'deki darbe girişimlerinde farklı tutum benimsedi
Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi Aralık ayının sonunda meclise gelecek
PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı
Başkan Erdoğan, selzedeyle telefonda görüştü: Türkmenistan ziyareti sonrası bölgeye geleceğim
Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü
Tarih belli oldu: Togg Avrupa pazarına giriyor
Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Çok kuvvetli olacak

Afrika değil İstanbul: Sürü halinde görüntülendiler

Afrika değil İstanbul: Sürü halinde görüntülendiler

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu: Tek tek ortaya çıkarıldı bir şehrin tarihini değiştirecek

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu: Tek tek ortaya çıkarıldı bir şehrin tarihini değiştirecek

WhatsApp'tan yeni özellik: Artık değişiyor

WhatsApp'tan yeni özellik: Artık değişiyor

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor