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AK Parti'den asgari ücret zammı ve EYT açıklaması! Milyonları ilgilendiren flaş sözler...

EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş merak edilen bu iki konuda açıklama yaptı. Kurtulmuş, EYT'de teknik sorunlar olduğunu belirtti, "EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız ile çalışıyoruz" dedi. Kurtulmuş, EYT düzenlemesinin popülizmden uzak olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Kurtulmuş, asgari ücret zammı için ise, "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den asgari ücret zammı ve EYT açıklaması! Milyonları ilgilendiren flaş sözler...
Ekleme: 13.12.2022 - 14:42 Güncelleme: 13.12.2022 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den asgari ücret zammı ve EYT açıklaması! Milyonları ilgilendiren flaş sözler...
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, EYT düzenlemesi ve asgari ücret zammı ile ilgili milyonları ilgilendiren açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, 'EYT'de nihai noktaya geliyoruz.' derken, asgari ücret zammının enflasyona ezdirmeyecek bir seviyede olacağını söyledi.

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, EYT düzenlemesi ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

Teknik sorunlar var. EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız ile çalışıyoruz.

Biz kararlarımızı verirken doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Asla oy oranı yaparak iş yapsaydık biz 20 yıldır iktidarda olmazdık. Kısa popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kurtulmuş, asgari ücret zammı ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

Başından itibaren söylenen bir söz var. Bu da vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Komisyonlar da toplantılarını gerçekleştiriyor.
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