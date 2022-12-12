Zonguldak'ta kestiği ağacın altında kalan kişi, ağır yaralandı

Zonguldak Alaplı'da ağaç kesimi sırasında düşen kütüklerden biri başına isabet eden kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Cambazlı Köyünde ikametgah eden Mustafa T.'nin (45), ormanda ağaç keserken üzerine kütük düştü.Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verildi.Durumu ağır olan Mustafa T. olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli'de bulunan bir özel Hastaneye kaldırıldı.Burada ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam, daha sonra Zonguldak Araştırma Hastanesine sevk edildi.Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.