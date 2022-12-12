Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Girit planı! Fethedilemez bir kale: Türkiye'ye eş değer hale gelmeye çalışıyoruz

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Girit planı Yunan basınında dolaşmaya başladı. Haberlere göre Yunanistan bölgeyi kontrol altına tutabilmek için Girit'te 'fethedilemez bir kale' inşa etmeyi planlıyor. Planın ayrıntılarından bahseden gazete ayrıca itiraf gibi bir açıklamaya yer vererek, "Atina, Türkiye'nin Aksaz'daki üssüne eş değer bir üs yapma çabasında" sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de art arda gerçekleştirdiği hamleler sonrasında Yunanistan, Girit Adası'ndaki girişimlerini hızlandırdı. Yunan gazetesi Helmug'un Real News'e dayandırdığı haberinde Yunanistan'ın yeni planı dikkat çekti.1. Girit savaş uçakları ile insansız hava araçları (İHA) ve helikopterlerin konuşlandırılabileceği bir tesis inşa edilecek. 2. Adaya İsrail yapımı ileri teknoloji ürünü radar sisteminin yerleştirilmesi hedefleniyor. 3. Türkiye'nin Aksaz'daki üstüne eş değer bir üs yapılmak isteniyor. Bunun için de Suda mevkiindeki Yunan deniz üssünü genişleterek üsse yeni tesislerin yapılması amaçlanmakta. Söz konusu askeri üste çok sayıda denizaltı ile savaş gemisinin barındırılması isteniyor. Nitekim Yunan Parlamentosu Silahlanma Komisyonu, geçtiğimiz aylarda Girit'teki Yunan deniz üssündeki çalışmalar için 190 milyon euro ödenek ayırmıştı.Haberde Yunan ve ABD deniz üslerinin yan yana olmalarının da önemli bir avantaj olduğuna dikkat çekilerek, 'Yunan üssüne herhangi bir saldırı ABD'ye de saldırı demektir' ifadelerine yer verildi. Helmug'da aynı zamanda İsrail roketlerinden de bahsedildi. Atina hükümetinin planlarına göre Spike NLOS isimli tanksavar füze sistemi için yapılan anlaşma yıl sonuna kadar imzalanacak. Nitekim Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de geçtiğimiz günlerde İsrail'den tanksavar füzesi alımını onaylamıştı.