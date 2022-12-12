Van’da, 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Van'da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…Kent genelinde, 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor…Çalışmalar kapsamında 5-11 Aralık tarihleri arasında 8 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda organizatör olduğu belirlenen 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.Şüphelilerin 13'ü, tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 5-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda 18 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 13 organizatör tutuklanmıştır.'