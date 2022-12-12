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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 12.12.2022 - 16:25 Güncelleme: 12.12.2022 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Saamsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahalles'inde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen C.D.'yi gözaltına aldı. C.D.'nin kametinde yapılan aramada, 0,01 gram sentetik kannabinoid maddesi, 0,87 gram metamfetamin maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet extacy hap, 2 kapsül sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçti. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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