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Beyaz Gazete
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Twitter ücretli 'Mavi Tik' uygulaması bugünden itibaren başlıyor

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, daha önce tartışmalara neden olan 'Twitter Blue' aboneliğini aylık 8 dolar karşılığında uygulama kararını ertelemişti. Ancak Twitter, bugün itibariyle mavi tik abonelik uygulamasının başlayacağını duyurdu. Apple kullanıcıları için bu uygulamanın daha pahalı olacağı açıklandı. Apple'a yönelik bu fiyat farkının nedenleri ile ilgili açıklama yapılmadı.

Ekleme: 12.12.2022 - 10:14 Güncelleme: 12.12.2022 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Twitter ücretli 'Mavi Tik' uygulaması bugünden itibaren başlıyor
Twitter'dan hesaplara mavi tik getirecek yeni Twitter Blue aboneliği için önemli bir açıklama geldi.

Platformdan yapılan açıklamada uygulamanın 12 Aralık itibariyle devreye alınacağı belirtildi.Uygulama için aylık 8 dolarlık bir abonelik ücreti alınacağı açıklandı. Apple kullanıcıları için ise abonelik bedeli 11 dolar olacak.

Abonelik uygulamasını kullananlar için paylaşımları düzenlemek, yüksek çözünürlüklü video yüklemek ve hesabın mavi tikle onaylanması mümkün olacak. Açıklamada Apple kullanıcılarının neden daha fazla ücrete tabi olduğuyla ilgili bilgi verilmedi. Daha önce çıkan yorumlar Twitter'ın Apple'ın uygulamalardan ücret alması nedeniyle böyle bir adım attığına işaret etmişti. Resmi bir bilgi verilmese de iddialara göre, aboneliğin iOS cihazlarda daha yüksek bir ücretlendirmeye sahip olmasının nedeni Apple'ın yüzde 30 komisyon alıyor olması.

APPLE-MUSK SAVAŞI

Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından, Apple platformda verdiği reklamların çoğunluğunu kaldırmıştı. Bunun üzerine Elon Musk, Apple hakkındaki hoşnutsuzluklarını belirttiği bir dizi tweet atmış, buna ek olarak yüzde 30 komisyon ödemek yerine Apple'a “savaş açmayı” tercih edeceğini gösteren bir tweet de paylaşmış, fakat bu tweet'i Apple CEO'su Tim Cook ile görüştükten sonra silmişti.

Twitter ücretli 'Mavi Tik' uygulaması bugünden itibaren başlıyor
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