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Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı

Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü mensubu bir kişi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Ekleme: 12.12.2022 - 16:30 Güncelleme: 12.12.2022 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Alınan bilgiye göre; bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine önlemler artırıldı.

Güvenlik güçleri, sınır hattında yakaladıkları şüphelinin PKK/PYD üyesi olduğunu tespit etti.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorguya alındı.
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