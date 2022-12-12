Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı

Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü mensubu bir kişi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.Alınan bilgiye göre; bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine önlemler artırıldı.Güvenlik güçleri, sınır hattında yakaladıkları şüphelinin PKK/PYD üyesi olduğunu tespit etti.Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorguya alındı.