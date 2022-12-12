  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,64 - 19,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM Başkanı Şentop'tan Antalya'daki sel felaketi için geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekleme: 12.12.2022 - 17:29 Güncelleme: 12.12.2022 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop'tan Antalya'daki sel felaketi için geçmiş olsun mesajı
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kumluca ve Finike'deki sel felaketinin ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı arayarak, durumla ilgili bilgi alıp üzüntümü ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim.Devletimiz vatandaşlarımızın zararını telafi etmek için tüm imkanlarıyla çalışmaktadır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Kılıçdaroğlu Aile Bakanlığı'nın çalışmalarını yine görmezden geldi: İki yıldır neredesin?
Antalya'da sel felaketi! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar...
EYT düzenlemesi ocak ayında Meclis'te
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Girit planı! Fethedilemez bir kale: Türkiye'ye eş değer hale gelmeye çalışıyoruz
Gençlerden takdir toplayan başarı: Selçuk Bayraktar'ı örnek alarak geliştirdiler
Süleyman Soylu: Bukalemun Kılıçdaroğlu
Murat Kurum'dan Antalyalılara: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında
Göksu, İmamoğlu’nun ‘engelleniyoruz’ yalanını çürüttü: İnsan utanır biraz ya!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'den kazandığı tazminatı bağışladı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a uyarı: Buna asla müsaade etmeyiz
DTÖ ABD'ye karşı Türkiye'yi haklı buldu
25 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Adalet Bakanlığı'na yürüyen Kılıçdaroğlu'na Bekir Bozdağ'dan cevap
Yunanistan'da büyük skandal: Türk bilim insanı tasarladı komşu çalıp 'milli' ilan etti
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni adaylık mesajı: Altılı masaya göz kırptı
Başkan Erdoğan: Vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum
Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk iddiası: Başkan Yardımcısı Kaili gözaltına alındı
Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü gibi nice dev eseri turizme kazandırdık
CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi beş aydır maaşını alamayan işçinin konser bütçesi sorusuna öfkelendi: Sana hesap mı vereceğim?
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli: Çok sayıda iptal var

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli: Çok sayıda iptal var

Twitter ücretli 'Mavi Tik' uygulaması bugünden itibaren başlıyor

Twitter ücretli 'Mavi Tik' uygulaması bugünden itibaren başlıyor

Türkiye'de UNESCO'nun listesine giren ilk eser: 2024'te yeniden ibadete açılacak

Türkiye'de UNESCO'nun listesine giren ilk eser: 2024'te yeniden ibadete açılacak

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı 16 Aralık'ta açılacak

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı 16 Aralık'ta açılacak