TBMM Başkanı Şentop'tan Antalya'daki sel felaketi için geçmiş olsun mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kumluca ve Finike'deki sel felaketinin ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı arayarak, durumla ilgili bilgi alıp üzüntümü ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim.Devletimiz vatandaşlarımızın zararını telafi etmek için tüm imkanlarıyla çalışmaktadır."