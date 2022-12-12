Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı 16 Aralık'ta açılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, enerji arz güvenliği alanında dev bir yatırımı daha hizmete alıyor.Türkiye'nin 3,2 milyar metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp üretim kapasitesiyle ilk yer altı doğal gaz tesisi olan BOTAŞ'a ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitenin artırılmasına yönelik 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı, deniz üstünde 2 platform kuruldu. Böylece, 2. fazı hizmete alınacak tesisin kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda bulunuyor.Günlük geri üretim kapasitesiyle en sert kış günlerinde ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek. Tesisin elektrik ihtiyacı, 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak. Yeni kapasitesiyle hizmet verecek dev tesis, 16 Aralık'ta gerçekleşecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.Öte yandan, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de genişletme çalışmaları devam ediyor. Halihazırda 1,2 milyar metreküp olan deponun kapasitesi de 5,4 milyar metreküpe çıkarılacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.Bu tesisin de hizmete girmesiyle Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak.