Murat Kurum'dan Antalyalılara: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki sel felaketi ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Antalya'mıza geçmiş olsun. Can kaybı olmaması ise tek tesellimiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındadır!" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel felaketi yaşandı.Dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun gece saatlerinde sela dönüşmesiyle bölgede su taşkınları yaşanmaya başladı. Derelerin taşmasıyla çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, seralar büyük zarar gördü. Park halindeki araçların da sürüklenmesiyle maddi hasar oluştu. Afetin ardından iş yerlerine giden esnaf, temizlik çalışmalarına başlarken gözyaşlarına da hakim olamadı.Finike'de metrekareye 253,8 kilogram, Kumluca'da ise 207,8 kilogram yağış düştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, bölge halkının yanında olduklarının mesajını verdi.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:'Antalya'mıza geçmiş olsun. Aşırı yağış nedeniyle zararımız büyük. Can kaybı olmaması ise tek tesellimiz. Allah beterinden korusun. Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanındadır!'