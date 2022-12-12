MSB görüntüleri paylaştı! 4 PKK'lı terörist böyle teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak düzenlenen hava harekatında teslim olan 4 PKK'lı teröristin görüntülerini paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak! Komandolarımızın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK'lı terörist işte böyle teslim oldu.