Mersin'de bir evde 350 litre sahte alkol ele geçirildi

Yılbaşının yaklaşması üzerine denetimleri sıklaştıran ekipler kilolarca sahte içkiyi ele geçirdi.Mersin'in Tarsus ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler bir adreste sahte alkollü içki imalatı yapan 1 şahıs olduğunu tespit etti.Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 350 litre sahte alkol ele geçirirken, şüpheli şahsı gözaltına aldı.İHA'nın haberine göre, alkollere el konulurken, gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.