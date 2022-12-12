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Manisa'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 5 Aralık ile 12 Aralık arasında gerçekleşen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 109 şüpheli yakalandı, 3 kişi tutuklandı.

Ekleme: 12.12.2022 - 16:22 Güncelleme: 12.12.2022 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı. 5 Aralık ile 12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan farklı farklı operasyonlarda toplam 2 bin 161 gram skunk maddesi, 2 bin 80 adet sentetik ecza maddesi, 244 gram esrar maddesi, 142 gram metamfetamin maddesi, 4 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4 adet ecstasy hap, 2 gram kokain maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

73 olayda 109 şüpheli şahıs yakalanırken, 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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