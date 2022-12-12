Korkunç patlama! Bina yerle bir oldu, 5 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu, bina yerle bir oldu. Korkunç olay sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti.
İngiltere'ye bağlı Jersey Adası'ndaki bir apartmanda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İngiliz yetkililerin yaptığı açıklamada, Jersey Adası'nda 10 Aralık'ta TSİ 07.00'de 3 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada, 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Patlamanın meydana geldiği alanda 4 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
BİNA TAMAMEN YERLE BİR OLDU
Olayın etkisiyle söz konusu bina tamamen yerle bir oldu. Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı ancak yetkililer doğal gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. İngiliz polisi, dün yaptığı açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının haftalar sürebileceğini bildirmişti.
BİNA TAMAMEN YERLE BİR OLDU
Olayın etkisiyle söz konusu bina tamamen yerle bir oldu. Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı ancak yetkililer doğal gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. İngiliz polisi, dün yaptığı açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının haftalar sürebileceğini bildirmişti.