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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu bağlarını tamamen koparttı! İmamoğlu'na şok tepki: Yaptığı çok ayıp

CHP'ye yakınlığıyla bilinen muhalif gazeteci Enver Aysever, CHP'nin içerisindeki Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu kavgasındaki gerçeği açıkladı.

Kılıçdaroğlu bağlarını tamamen koparttı! İmamoğlu'na şok tepki: Yaptığı çok ayıp
Ekleme: 12.12.2022 - 09:45 Güncelleme: 12.12.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu bağlarını tamamen koparttı! İmamoğlu'na şok tepki: Yaptığı çok ayıp
Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adayı konusunda sürtüşmeler devam ederken CHP'de Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

KILIÇDAROĞLU BAĞLARINI KOPARTTI

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan gerilimden bahseden Aysever, 'Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile bütün bağlarını koparttı. Canan Kaftancıoğlu da koparttı. İmamoğlu neredeyse İYİ Parti'nin belediye başkanı haline geldi.' dedi.

'YAPTIĞI ÇOK AYIPTI'

İmamoğlu'nun toplumsal sempatisini kaybettiğini söyleyen Aysever. 'Türkiye'de hiç kimse onu tanımıyorken, köfteci ve müteahhitlik yapan birisiyken, onun arkasından binlerce kişinin gelmesini sağlayan Canan hanıma ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çok ayıptı.' diye konuştu.

ELİNİ BİLE SIKMAMIŞTI

CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' organizasyonunda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı anlar günlerce konuşuldu.
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