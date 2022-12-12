Kılıçdaroğlu bağlarını tamamen koparttı! İmamoğlu'na şok tepki: Yaptığı çok ayıp
CHP'ye yakınlığıyla bilinen muhalif gazeteci Enver Aysever, CHP'nin içerisindeki Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu kavgasındaki gerçeği açıkladı.
Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adayı konusunda sürtüşmeler devam ederken CHP'de Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun arasındaki ipler kopma noktasına geldi.
KILIÇDAROĞLU BAĞLARINI KOPARTTI
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan gerilimden bahseden Aysever, 'Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile bütün bağlarını koparttı. Canan Kaftancıoğlu da koparttı. İmamoğlu neredeyse İYİ Parti'nin belediye başkanı haline geldi.' dedi.
'YAPTIĞI ÇOK AYIPTI'
İmamoğlu'nun toplumsal sempatisini kaybettiğini söyleyen Aysever. 'Türkiye'de hiç kimse onu tanımıyorken, köfteci ve müteahhitlik yapan birisiyken, onun arkasından binlerce kişinin gelmesini sağlayan Canan hanıma ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çok ayıptı.' diye konuştu.
ELİNİ BİLE SIKMAMIŞTI
CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' organizasyonunda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı anlar günlerce konuşuldu.