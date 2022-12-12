Kılıçdaroğlu bağlarını tamamen koparttı! İmamoğlu'na şok tepki: Yaptığı çok ayıp

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adayı konusunda sürtüşmeler devam ederken CHP'de Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun arasındaki ipler kopma noktasına geldi.İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan gerilimden bahseden Aysever, 'Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile bütün bağlarını koparttı. Canan Kaftancıoğlu da koparttı. İmamoğlu neredeyse İYİ Parti'nin belediye başkanı haline geldi.' dedi.İmamoğlu'nun toplumsal sempatisini kaybettiğini söyleyen Aysever. 'Türkiye'de hiç kimse onu tanımıyorken, köfteci ve müteahhitlik yapan birisiyken, onun arkasından binlerce kişinin gelmesini sağlayan Canan hanıma ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çok ayıptı.' diye konuştu.CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' organizasyonunda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı anlar günlerce konuşuldu.