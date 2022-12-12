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Kılıçdaroğlu Aile Bakanlığı'nın çalışmalarını yine görmezden geldi: İki yıldır neredesin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle birlikte TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde 6 yaşındaki bir çocuğun tarikat çatısı ve evlilik kisvesi altında yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddiası vardı. Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı önünde yapmış olduğu konuşmada, " İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da iki yıldır ne yaptınız Allah aşkına ya?" sözleriyle Aile Bakanlığı'nı hedef aldı. İstismarı ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan katıldığı canlı yayında, bakanlığın iddianeme hazırlanmadan sürece müdahil olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu Aile Bakanlığı'nın çalışmalarını yine görmezden geldi: İki yıldır neredesin?
Ekleme: 12.12.2022 - 18:47 Güncelleme: 12.12.2022 - 18:58 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu Aile Bakanlığı'nın çalışmalarını yine görmezden geldi: İki yıldır neredesin?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'na yapmış olduğu yürüyüş sonrası yapmış olduğu açıklamayla Aile Bakanlığı'nı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, Aile Bakanlığı'nı konuya ilişkin bir şey yapmamakla itham etti. Gazeteci Timur Soykan ise katıldığı canlı yayında Aile Bakanlığı'nın sürecin başından itibaren konuya müdahil olduğunu ve mağdura sahip çıktığını belirtti.

'İKİ YILDIR NE YAPTINIZ?'

Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı önünde yapmış olduğu konuşmada, "Konu parlamentoda dile getirildiğinde Aile Bakanı açıklama yapıyor; 'İki yıldır biz bu meseleyi biliyoruz' diyor. İki gün değil, iki ay değil, 'İki yıldır bu meseleyi biliyoruz' diyor. İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da iki yıldır ne yaptınız Allah aşkına ya? Yüzünüze, gözünüze dursun. Sistematik bir tecavüz var ve siz bunu iki yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede, olayı haber yaptılar da bizler de duyduk" şeklinde konuştu.

'BAKANLIK SAHİP ÇIKTI'

Gazeteci Timur Soykan ise katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yalanladı. Soykan, "İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş. Barınmasını sağlamış. Çocuğa eğitim sağlamış. Mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş, İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş. Devletimiz ilgileniyor, devletimizin koruması altında. Buradan Aile Bakanlığımızı ve yetkililerini tebrik etmek gerekiyor." dedi.
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