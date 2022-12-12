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Kendisinden 33 yaş küçük hamile sevgilisini tehdit ettiği öne sürülmüştü... İYİ Parti Antalya İl Başkanı Başaran istifa etti!

Antalya'da polis merkezine başvuran 32 yaşındaki E.Ş. isimli kadın, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın sevgilisi olduğunu ve dört aylık hamileyken kendisini darp ettiğini öne sürdü. Başaran, haberlerin basına yansıması üzerine istifa ettiğini duyurdu.

Ekleme: 12.12.2022 - 19:04 Güncelleme: 12.12.2022 - 19:12 / Editör: Ozge Selin
Kendisinden 33 yaş küçük hamile sevgilisini tehdit ettiği öne sürülmüştü... İYİ Parti Antalya İl Başkanı Başaran istifa etti!
Konyaaltı ilçesinde polis merkezine başvuran E.Ş. (32), 3 yıldır birlikte yaşadığı Başaran'dan (65) 4 aylık hamile olduğunu ileri sürerek, bebeğini aldırması için tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Başaran da avukatı aracılığıyla 'siyasi suikast, iftira ve kumpas' suçlamaları ile E.Ş. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

İddiaların sosyal medyada yayılması ve bazı basın kuruluşlarınca haberleştirilmesi sonrasında ise avukatı Şali Arslan aracılığıyla yazılı açıklama yapan Başaran, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Çirkin bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya kaldığını öne süren Başaran, açıklamada 'Tarafıma isnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Sürecin hızlı bir şekilde son bulması için yapılacak her türlü teste rızam vardır. Soruşturmanın selameti ve mensubu olduğum siyasi partinin zarar görmemesi için il başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm.' ifadesini kullandı.

Başaran'ın avukatı Şali Arslan da müvekkili hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunarak, 'Suçlamalar isnatsız olup müvekkilimin siyasi, ticari ve sosyal ilişkilerini zedelemek ve yıpratmak için yapılmış bir kumpastır.' değerlendirmesinde bulundu.
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